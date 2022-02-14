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Названа дата консультаций в рамках Венского документа по запросу Украины

Запрошенные Украиной консультации по Венскому документу в ОБСЕ пройдут 15 февраля

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Консультации стран — участниц ОБСЕ по вопросу соблюдения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности для прояснения ситуации на российско-украинской границе, запрошенные Украиной, пройдут во вторник, 15 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Называя дату проведения консультаций, собеседник агентства уточнил, что встреча запланирована на вторую половину дня. Принять участие в ней сможет каждый участник ОБСЕ.

Ранее 14 февраля сообщалось, что Украина запросила встречу с Россией и странами-участницами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов для обсуждения передислокации российских войск вблизи украинских границ, поскольку не получила ответ на ранее поданный запрос. Глава МИД Украины уточнил, что Москва должна указать точные районы маневров, количество военных формирований и типы вооружений.

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Варвара Кошечкина
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