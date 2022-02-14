Песков рассказал о Дне всех влюбленных в Кремле

День всех влюбленных является обычным рабочим днем в Кремле, однако каждый определяет свое отношение к празднику по-своему. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что с супругой Татьяной Навкой они «отмечают этот праздник каждый день».

Ранее Песков рассказал о заработках и тратах в своей семье. Он уточнил, что его зарплата высокая, так как прежде всего он является высокопоставленным госслужащим. При этом также много денег выделяется на воспитание и образование детей. По словам представителя Кремля, его супруга тоже много «вкалывает».

Также пресс-секретарь президента признался, что счастлив в браке с Навкой. Он рассказал о своей семейной жизни. «Сначала мы говорили друг другу: "Как жаль, что мы не встретились, когда нам было по 20 лет", а потом фактически в один голос воскликнули, что тогда это было невозможно. Каждый из нас должен был пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти к своему счастью», — подчеркнул Песков.