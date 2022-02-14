Глава МИД Италии собрался посетить Москву и Киев

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на этой неделе может посетить Москву и Киев в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa, передает РИА Новости.

Также агентство приводит информацию газеты Corriere della Sera, согласно которой Италия может послать до 2 тысяч своих солдат в Восточную Европу, Болгарию, Венгрию, Словакию и Румынию, если НАТО решит расширить присутствие в этих государствах.

Ранее замглавы итальянского МИД Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа. Дипломат подчеркнул, что Италия наряду с другими странами Европы зависит от узкого круга источников ресурсов — в частности, от России. Он отметил, что в начале года Москва почти вдвое сократила потоки газа, предназначенные для Рима по украинскому маршруту.