Названа неожиданная опасность глобального потепления для домашних животных
Британские ученые назвали неожиданную опасность изменения климата для небольших домашних животных. Эксперты утверждают, что глобальное потепление увеличит риск теплового удара среди кроликов, морских свинок, хорьков и кошек. Об этом сообщает The Guardian.
Специалисты из исследовательского университета Ноттингем Трент выяснили, что собаки — не единственные питомцы, которые могут пострадать из-за повышения глобальной температуры. Ученые проанализировали данные из ветеринарных клиник с 2013 по 2018 годы и узнали, что за это время в лечебное учреждение с тепловым ударом попали 16 кошек, среди которых большинство были старше 15 лет, восемь морских свинок, три кролика и один хорек. Собаки все еще лидируют — за проанализированный период 146 из них получили тепловой удар. Три четверти собак начали чувствовать себя плохо после активной прогулки, а семь процентов — после нахождения в запертой машине в жаркий день.
Эксперты отмечают, что небольшие домашние животные страдают из-за теплового удара чаще, чем предполагает их исследование. Данные были предоставлены только клиниками, которые участвуют в проекте Small Animal Veterinary Surveillance Network (Savsnet). Помимо этого, хозяева часто не обращаются к ветеринару, так как не замечают симптомы у не входящих в группу повышенного риска питомцев. При этом кошки любят теплые места и часто оказываются запертыми в теплицах и сараях, где могут перегреться, а живущим в клетках кроликам, морским свинкам и хорькам может не хватать тени в жаркий сезон.
Ученые опасаются, что глобальное потепление усугубит ситуацию. «Вызванные высокой температурой болезни могут коснуться всех животных. В ближайшем будущем количество случаев тепловых ударов среди питомцев только увеличится из-за изменения климата. Наше исследование подчеркивает необходимость донести до всех хозяев, что риску подвержены не только собаки», — заявила одна из исследователей, ветеринар Эмили Холл.
В ноябре 2021 года британские ученые предупредили, что спровоцированные глобальным потеплением тепловые удары в будущем могут убить половину населения планеты. Согласно докладу, при показателе 35 градусов Цельсия тело человека теряет способность охлаждаться за счет потоотделения — даже полностью здоровые и находящиеся в тени люди не смогут прожить в таких условиях более шести часов. Эксперты пришли к выводу, что допустимая для жизни температура — 32 градуса Цельсия по влажному термометру. Однако чтобы не умереть от теплового удара, человеку требуется отдыхать не менее десяти дней в году.