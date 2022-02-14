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Нелепая прическа на выпускной вечер прославила школьницу в сети

Школьница объяснила, что ее кудри на выпускной распустились сразу после выхода из салона

Фото: @livvydoge

Девушка сделала неудачную укладку волос в салоне красоты перед выпускным вечером и прославилась в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На видео Ливви Честер (Livvy Chester) объяснила, что решила пойти в парикмахерскую, чтобы сделать укладку для знаменательного события. Так, она показала мастеру фото желаемой прически: прикорневой объем и натуральные волны.

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На последующих кадрах школьница показала результат работы мастера. В ролике видно, что ее прическа получилась растрепанной и нелепой. Честер отметила, что кудри, которые специалист завил на плойку, распустились сразу после того, как она вышла из салона красоты.

Ролик школьницы стал вирусным и набрал больше пяти миллионов просмотров и один миллион лайков. Пользователей сети возмутила история девушки, и они принялись осуждать парикмахера в комментариях под постом. «Ты еще за это и деньги отдала? Как у них хватило совести», «Это ужасно, я бы устроила там скандал», «Они должны вернуть тебе деньги», «Я ненавижу таких безответственных мастеров», «Девочка, я была в похожей ситуации. Это очень низкий уровень обслуживания», — писали они.

Ранее в феврале парикмахеры раскрыли опасность сушки волос естественным путем. Сотрудница производителя лечебного шампуня Nizoral Стефани Сей объяснила опасность сушки головы без использования фена. По ее словам, частая сушка волос естественным путем приводит к гигральной усталости (повреждение кутикулы волоса, вызванное проникновением и выходом чрезмерной влаги — прим. «Ленты.ру»).

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Таисия Косинцева
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