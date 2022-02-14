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Спорт

Российские фигуристы завоевали серебро Олимпиады в танцах на льду

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде-2022

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В сумме за два проката они набрали 220,51 балла. Победителями стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие 226,98 балла. На третьем месте расположились американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Дохонью с 218,02 балла.

Две другие российские пары не сумели попасть в пятерку лучших. Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07 балла), а Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми.

Вместе со сборной России Синицина и Кацалапов победили в командном турнире Олимпиады-2022. Однако фигуристы не получили золотые медали, так как церемония награждения была отложена из-за положительного допинг-теста Камилы Валиевой.

Анастасия Борисова
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