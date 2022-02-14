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Популярная пляжная страна отменила карантин для иностранных туристов

Власти Индии отменили обязательный семидневный карантин для туристов с 14 февраля

Фото: Anders Wideskott / Unsplash

Власти Индии с 14 февраля отменили обязательный семидневный карантин по прибытии в страну для иностранных туристов. Об этом сообщается в постановлении правительства.

Теперь при въезде в популярную пляжную страну в течение семи дней туристы обязаны заниматься самонаблюдением — отправиться на карантин придется в случае появления подозрительных симптомов. Кроме того, отменятся требование сдачи повторного ПЦР-теста на восьмой день пребывания в Индии.

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Согласно постановлению, граждане 82 государств освобождаются от ПЦР-тестирования при наличии у них сертификата вакцинации — однако Россия не вошла в этот список.

Сообщается, что перед прибытием в Индию туристы должны зарегистрироваться на портале Air Suvidha и загрузить в анкету необходимые медицинские документы. Также всем путешественникам рекомендуется установить приложение Aarogya Setu.

11 февраля власти Великобритании отменили требование обязательного прохождения карантина по приезде для иностранных туристов, в том числе россиян. Теперь для въезда страну непривитые отечественные туристы, а также те, кто вакцинирован препаратом, неодобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), должны предоставить результаты ПЦР-исследования и сдать еще один тест в течение двух дней после прилета.

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Дарья Рыбак
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