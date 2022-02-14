Врач назвал ключевой вопрос о нахождении Жириновского в больнице

Ключевой вопрос в истории с госпитализацией лидера ЛДПР Владимира Жириновского, о состоянии которого мало официальной информации, сняли его с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или нет. Так считает врач-иммунолог Николай Крючков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

По словам медика, долгое пребывание на ИВЛ грозит последствиями, так как приводит к полиорганной недостаточности и внутрибольничным инфекциям. «Если он на ИВЛ долго уже лежит, это, мягко говоря, не очень хорошо. Это нужно, если человек иначе умирает, тут безвыходная ситуация», — поделился Крючков.

Врач рассказал, что пациенты с COVID-19 находятся в больнице разное количество времени, в зависимости от тяжести заболевания. При легком течении граждан обычно госпитализируют на неделю, при средне-тяжелом — на одну-две недели. «Если это тяжелое течение, то по-разному, в зависимости от осложнений, того, есть кислородотерапия или нет. Они по две-три недели лежат, и месяц лежат, если в реанимацию попадают», — рассказал Крючков.

В пресс-службе Минздрава сообщали, что Жириновский был госпитализирован в среду, 2 февраля, из-за осложнений, вызванных омикрон-штаммом. По последней информации ведомства, врачи оценивают его состояние как стабильное и продолжают оказывать политику всю необходимую медицинскую помощь.

