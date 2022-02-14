Россияне массово бросились искать авиабилеты в три города весной

Россияне массово заинтересовались перелетами в Москву, Сочи и Стамбул в весенний период. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты проанализировали, по каким направлениям россияне чаще всего ищут авиабилеты в период с 1 марта по 31 мая 2022 года, и выявили самые популярные из них. Лидером стала Москва (восемь процентов от всех поисковых запросов) — перелет в столицу обойдется в среднем в 4,5 тысячи рублей на человека в одну сторону. Второе место занял Сочи с долей в 7,6 процента — улететь в курортный город можно за 5,1 тысячи рублей. Замыкает тройку турецкий Стамбул, который набрал 5,8 процента, — стоимость билета начинается от 9,5 тысячи рублей.

Россияне также бросились искать билеты в такие города, как Санкт-Петербург (весной перелет обойдется в 4,6 тысячи рублей), Калининград (5,6 тысячи рублей), Минеральные Воды (5,2 тысячи рублей), Симферополь (6,4 тысячи рублей), Ереван (7,6 тысячи рублей), Краснодар (5,2 тысячи рублей) и Анталья (11,7 тысячи рублей).

Отмечалось, что чаще всего туристы интересовались перелетами в Турцию (18,9 процента поисковых запросов), средняя стоимость перелета на одного человека составляет 11,3 тысячи рублей. Второй по популярности страной стала Армения (5,8 процента) — авиабилет обойдется в 7,4 тысячи рублей. Третье место заняли ОАЭ (5,7 процента). За путешествие в популярное арабское направление придется заплатить от 16,3 тысячи рублей.

Также в список популярных стран вошли Таиланд (38,5 тысячи рублей за авиабилет), Узбекистан (17,4 тысячи рублей), Венгрия (11,5 тысячи рублей), Египет (16,2 тысячи рублей), Азербайджан (11,4 тысячи рублей), Грузия (14,5 тысячи рублей) и Киргизия (13,5 тысячи рублей).

Ранее в феврале россиянам назвали бюджетные направления внутри страны для путешествия на День всех влюбленных. В список вошли Санкт-Петербург, Махачкала и Владикавказ.