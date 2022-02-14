Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия направит дополнительный контингент военных в Литву

Германия решила дополнительно направить военных в состав сводного батальона НАТО в Литве

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Германии решило направить дополнительный контингент военных в состав сводного батальона НАТО в Литве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны балтийской республики.

Планируется, что в Литву на следующей неделе прибудут около 350 солдат и офицеров Бундесвера. «Реагируя на ситуацию на границе с Украиной и ухудшение положения в сфере безопасности в регионе стран Балтии, Германия приняла решение дислоцировать в Литве дополнительное число своих военнослужащих», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля
Байден рассказал Путину о последствиях вторжения на Украину: война принесет страдания людям и ослабит позиции России
Байден рассказал Путину о последствиях вторжения на Украину:война принесет страдания людям и ослабит позиции России
Вчера

В январе глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас попросил страны НАТО защитить республику от российских военных. По его словам, российские войска, прибывшие в Белоруссию ради учений, не только дестабилизируют ситуацию с безопасностью, но и представляют прямую угрозу для Литвы.

7 февраля в ФРГ заявили о готовности отправить дополнительные войска. Командование батальоном НАТО, дислоцированным в Литве с 2017 года, осуществляет Германия. В его составе находятся 1,2 тысячи военнослужащих, около половины из них — солдаты Бундесвера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
МОК отменит награждение на Олимпиаде в случае попадания Валиевой на пьедестал
Названа дата консультаций в рамках Венского документа по запросу Украины
Перечислены возможные пути попадания запрещенного препарата в пробу Валиевой
Международная авиакомпания приостановила полеты над Украиной
Муж Симоньян назвал лучший город мира
МОК отказался проводить церемонию награждения командного турнира фигуристов
Вице-спикер Госдумы назвал систему образования в России навязанной извне
В России ответили на разочарование США из-за допуска Валиевой до Олимпиады
Звезду сериала «День рождения Буржуя» отвезли в психбольницу в Москве
Украина допустила отказ от вступления в НАТО для избежания войны с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.