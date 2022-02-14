Германия направит дополнительный контингент военных в Литву

Правительство Германии решило направить дополнительный контингент военных в состав сводного батальона НАТО в Литве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны балтийской республики.

Планируется, что в Литву на следующей неделе прибудут около 350 солдат и офицеров Бундесвера. «Реагируя на ситуацию на границе с Украиной и ухудшение положения в сфере безопасности в регионе стран Балтии, Германия приняла решение дислоцировать в Литве дополнительное число своих военнослужащих», — говорится в сообщении.

В январе глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас попросил страны НАТО защитить республику от российских военных. По его словам, российские войска, прибывшие в Белоруссию ради учений, не только дестабилизируют ситуацию с безопасностью, но и представляют прямую угрозу для Литвы.

7 февраля в ФРГ заявили о готовности отправить дополнительные войска. Командование батальоном НАТО, дислоцированным в Литве с 2017 года, осуществляет Германия. В его составе находятся 1,2 тысячи военнослужащих, около половины из них — солдаты Бундесвера.