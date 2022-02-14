В российском городе курьер избил прохожего ломом

В Челябинске сотрудник службы доставки избил прохожего ломом. Об этом заявили в региональном управлении МВД России, сообщает Ura.ru.

По данным ведомства, курьер передвигался на велосипеде и не смог объехать идущего мимо россиянина. Из-за этого он напал на него с ломом. О состоянии пострадавшего в российском городе информации нет.

В МВД сообщили, что курьера доставили в отдел полиции Курчатовского района. «В настоящий момент решается вопрос о привлечении его либо к административной, либо к уголовной ответственности», — добавили там.

Ранее в Калужской области ограничили сферы работы для мигрантов — им запрещено трудиться в розничной торговле и общепите, в том числе доставлять продукты и работать в кафе. Предприятиям и организациям региона дали три месяца на поиски сотрудников с российским гражданством.