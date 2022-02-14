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Назван способ защитить смартфон при потере или краже

Аналитик Рудая посоветовала защитить смартфон от воров с помощью пароля и отпечатка пальца

Фото: Pixabay

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая заявила, что при потере или краже смартфона для его владельца возникают неизбежные риски. Однако некоторых из них возможно избежать, сообщает «Прайм».

Рудая заявила, что воры монетизируют добытые телефоны с помощью разных способов. В частности, они взламывают данные банковской карты. Она назвала способ защитить смартфон в этой ситуации и посоветовала устанавливать пароль и пользоваться отпечатком пальца для разблокировки гаджета.

«Имеет смысл установить PIN-код для сим-карты. Это мера защищает от мошеннических действий с вашей сим-картой при ее использовании на других устройствах. Для некоторых сервисов злоумышленнику достаточно владеть только номером телефона, чтобы получить доступ к учетной записи. Например, мессенджерам достаточно подтверждения номера телефона», — порекомендовала аналитик.

Эксперт также напомнила о необходимости выйти из всех аккаунтов социальных сетей, почтовых ящиков и мессенджеров с помощью специальной функции «выйти со всех устройств». Это позволит быстро сменить пароли. Кроме того, при утрате устройства Рудая посоветовала позвонить в банк с просьбой заблокировать все карты.

Марина Совина
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