Сборная России опустилась в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине

Сборная России опустилась на восьмую строчку в медальном зачете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лидером остается сборная Норвегии. В ее активе девять золотых наград, пять серебряных и семь бронзовых медалей. На втором месте олимпийцы из Германии. На их счету восемь золотых медалей, пять серебряных и две бронзовые. На третьем месте расположилась сборная США (семь золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды).

На счету российских спортсменов четыре золотые награды, шесть серебряных и восемь бронзовых. Отечественная команда опустилась на одну строчку после соревнований по прыжкам на лыжах с большого трамплина. Российские спортсмены не сумели попасть в число призеров. Соревнования выиграли австрийцы, которые сумели подняться на пятое место в медальном зачете.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России.