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Волны смыли в океан участников ночной медитации и погубили десять человек

В Индонезии участников ритуала с ночной медитацией смыло в океан приливной волной

Фото: Jasper Boer / Unsplash

В Индонезии десять участников ночной медитации на берегу океана погибли после того, как их смыли приливные волны. Об этом сообщает News 24.

Группа из 23 человек держалась за руки и медитировала на пляже Паянган в провинции Восточная Ява. «Они находились слишком близко к морю и не смогли спастись, когда их унесли приливные волны», — пояснил глава местной полиции Генри Пурномо.

Тела десяти погибших извлекли из океана, еще 12 человек удалось спасти. Один из участников ритуала, 40-летний мужчина, числится пропавшим без вести. Группу возглавлял духовный наставник, который выжил и будет допрошен полицией.

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Представитель индонезийской армии сообщил журналистам, что обычно пляж закрывался в темное время суток. Несмотря на это, группе медитирующих удалось туда пробраться. Некоторые из них приехали из близлежащих городов и были родственниками. Какой именно ритуал они проводили, остается неизвестным.

Во время пандемии на пляже было относительно безлюдно, а немногочисленные отдыхающие, как правило, просто сидели на берегу и не купались. Местные власти не рекомендовали посетителям пляжа подходить слишком близко к воде из-за высоких волн.

Ранее сообщалось, что житель государства Тонга провел в воде 26 часов и выжил после того, как цунами унесло его в открытое море. Проезжавший мимо водитель подобрал Фолау и помог ему связаться с семьей.

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Алиса Дмитриева
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