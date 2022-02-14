Финансист спрогнозировала динамику цен на молочные продукты

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировала динамику цен на молочные продукты.

По словам финансиста, при наиболее оптимистичном сценарии молоко подорожает в пределах инфляции. Со ссылкой на данные Росстата она напомнила, что рост цен на молоко питьевое цельное пастеризованное с начала года составил 1,65 процента, а на молоко питьевое цельное стерилизованное — 1,6 процента при росте инфляции на 1,07 процента.

Долгова заявила, что цены на молоко зависят от множества показателей. Так, стоимость молока зависит от цен на сырое молоко, которое закупают перерабатывающие предприятия, затрат на дополнительные ингредиенты, упаковку, маркировку, перевозку.

«Изменения цен на эти продукты будут соответствовать динамике цен на молоко и даже обгонять ее — скажется сокращение сырьевой базы, изменение цен импортных ингредиентов», — заключила Долгова.

Ранее Центральный банк России сообщил, что в 2022 году годовая инфляция будет находиться на уровне в 5-6 процентов. В регуляторе отметили, что сейчас ситуация с ростом цен складывается хуже, чем прогнозировалось в октябре: тогда ожидалось, что показатель будет в интервале 4-4,5 процента.