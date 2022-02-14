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Экономика

В России оценили вероятность вывода мелких купюр из оборота

Вице-президент «Опоры России» Сигал заявил, что ЦБ не откажется от купюр в 50 и 100 рублей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал допустил, что России могут вывести из обращения купюры мелкого номинала. Он высказался об этом в интервью агентству «Прайм».

Сигал оценил вероятность вывода мелких купюр из оборота и заявил, что на данный момент это вряд ли произойдет. Он объяснил, что отказ от банкнот связан с их износом и неактивным использованием из-за роста цен или массового перехода на безналичную форму оплаты.

Эксперт назвал логичным упразднить купюры номиналом в 50 и 100 рублей. По его мнению, эта мера позволит сократить затраты на печать денег. Однако Центральный банк (ЦБ) России не откажется от таких банкнот, поскольку граждане могут испытать тревогу в ответ на такое решение.

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«Во-вторых, с постепенным распространениям безналичных платежей потребность в небольших купюрах со временем снизится самостоятельно, и тогда Центробанк России сможет безболезненно и постепенно сократить их долю внутри наличного денежного оборота», — заключил Сигал.

Ранее россиянам рассказали, что делать при получении фальшивой купюры в магазине. В таком случае доцент факультета права НИУ ВШЭ Алексей Ляскало посоветовал обратиться к кассиру или в полицию.

Марина Совина
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