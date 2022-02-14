Назван снижающий давление популярный напиток

Врачи рассказали, как зеленый чай помогает справиться с высоким кровяным давлением, пишет Daily Express.

Медики объяснили, что высокое давление связано с силой, с которой кровь действует на стенки артерий. Если патологию не лечить, то со временем она может привести к сердечному приступу.

Врачи назвали популярный напиток, который поможет справиться c гипертонией. Зеленый чай — источник полифенолов, мощных антиоксидантов, известных своим влиянием на повышенное давление, объяснили они. Издание приводит результаты исследования китайских ученых, доказавших положительное воздействие зеленого чая на кровяное давление.

«У тех, кто в течение года выпивал как минимум полчашки зеленого чая средней крепости в день, риск развития гипертонии снизился почти вдвое, на 46 процентов», — выявили медики. При этом у тех, кто употреблял более двух с половиной чашек чая в день, риск развития гипертонии снижался на 65 процентов.

По мнению исследователей, содержащиеся в зеленом чае антиоксиданты, катехины, открывают белковые каналы в мембранах гладкомышечных клеток, которыми покрыты стенки сосудов. В результате положительно заряженные ионы калия покидают клетку. Катехины также активируют особый вид ионов калия, KCNQ5, который снижает давление.

Ранее диетолог Светлана Фус не рекомендовала пить много зеленого чая беременным женщинам, а также делать крепкую заварку, поскольку он содержит кофеин и препятствует усвоению фолиевой кислоты.