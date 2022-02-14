Россиян захотели защитить от помогающих следователям адвокатов

В Госдуму внесли законопроект, который позволит обвиняемому отказаться в суде от данных на стадии досудебного разбирательства показаний, даже если они были даны в присутствии адвоката. Об этом заявила член Совета Федерации Людмила Нарусова, сообщает в понедельник, 14 февраля, ТАСС.

Сенатор предложила внести поправки в статью 75 Уголовно-процессуального кодекса России «Недопустимые доказательства». По ее задумке, такая мера поможет россиянам защититься от помогающих следователям адвокатов.

Как пояснили в аппарате сенатора, в настоящее время по закону нельзя отказаться от показаний в суде, сославшись на то, что они были получены с применением насилия, если на допросе присутствовал защитник, в том числе назначенный следствием.

По мнению Нарусовой, у многих обвиняемых нет возможности пригласить адвоката по соглашению из-за высокой цены на их услуги. Большинство следователей используют это обстоятельство. Они, по словам члена Совфеда, организовывают участие адвокатов по назначению, приглашают нередко тех, кто заведомо не будет портить им показатели.

При этом защитники в таких случаях необходимы, чтобы подтвердить в суде отсутствие пыток, пояснила Нарусова.

Основной причиной применения оперативниками насилия является «их заинтересованность в демонстрировании раскрытия преступления по делам, где нет весомых доказательств вины, но для повышения показателей бывает достаточно выбить признания, в том числе у невиновных», подчеркнула сенатор в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Нарусова внесла в Госдуму альтернативный законопроект об ужесточении наказания за пытки, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за данное преступление.

Сенатор отметила необходимость более радикальных мер для пресечения таких преступлений, «серьезный разворот, в том числе через изменение отношения к уголовной ответственности за совершение пыток».