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Госдума одобрила проект о штрафах за уравнивание роли СССР и Германии в войне

Депутаты ГД поддержали законопроект о штрафах за уравнивание роли СССР и Германии в войне
Подписание германо-советского договора о ненападении, 1939 год

Подписание германо-советского договора о ненападении, 1939 год. Фото: ТАСС

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, согласно которому предусматриваются штрафы за уравнивание роли СССР и нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости.

Документом предлагается дополнить российский кодекс об административных правонарушениях статьей «Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Граждане могут получить штраф от 1 до 2 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, должностные лица — от 1 до 4 тысяч рублей, юридические лица — до 50 тысяч рублей. За повторное правонарушение для юридических лиц штраф может составить от 50 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что штрафы за уравнивание роли СССР и фашистской Германии в Великой Отечественной войне могут получить участники теле- и радиоэфиров, которые высказываются публично. Следить за правонарушениями будет Роскомнадзор и прокуратура, отметила она.

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Юлия Ямпольская
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