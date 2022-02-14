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Генетик спрогнозировал будущее дельта-штамма COVID-19

Глава «ДНКОМ» Исаев заявил, что омикрон полностью вытеснит дельта-штамм COVID-19 в России

Фото: Pixabay

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев оценил будущее дельта-штамма COVID-19 в России. Он заявил, что в России его вытеснит омикрон, сообщает ТАСС.

Глава «ДНКОМ» спрогнозировал, что омикрон полностью вытеснит дельта-штамм из популяции или же он останется циркулировать только в труднодоступных и удаленных регионах России.

«По данным наших офисов в 20 регионах страны, с 28 января по 1 февраля доля дельты в числе положительных проб составляла 2 процента, остальное пришлось на омикрон. С 1 по 6 февраля фиксируются уже только единичные случаи дельты: омикрон стал основным штаммом коронавируса на территории страны», — отметил генетик.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии Центра имени Гамалеи Сергей Альховский усомнился в полном вытеснении дельты омикроном. Он аргументировал свое мнение тем, что омикрон сильно отличается от других штаммов коронавируса, поэтому сформировавшийся против него иммунитет вряд ли станет работать против других мутаций.

Марина Совина
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