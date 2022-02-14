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Россиян предупредили о росте платежа за услуги ЖКХ в феврале

Юрист Крохин объяснил рост платежа за отопление в феврале вынужденным перерасчетом

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В феврале управляющие или ресурсоснабжающие организации должны выставлять перерасчет за отопление по итогам сверки в январе. Об этом «Ленте.ру» рассказал член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ, юрист Константин Крохин. По его словам, сумма в платежке от этого может заметно вырасти.

По действующим правилам в течение года начисляется плата за отопление по данным общедомовых приборов учета прошлого года, потом в январе сравнивается фактическая ведомость, которая была за 2021 год, и то, что начислялось. Если зима оказалась холоднее, чем прошлогодняя, в этом случае разница доначисляется. В феврале в январских платежках должен быть перерасчет, именно доначисление, потому что зима оказалась холоднее и отопление включили на две недели раньше

Константин КрохинЧлен комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ

По мнению юриста, в случае перерасчета управляющим компаниям необходимо быть гибче и раскидывать эту сумму на несколько месяцев, чтобы людям было удобнее платить.

По словам юриста, в случае если управляющая компания добросовестная, перерасчет обычно составляет около 2-3 тысяч рублей, однако недобросовестные организации могут начислить больше, чтобы повесить на плательщиков свои убытки.

В случае теплой зимы, перерасчет может быть и в пользу плательщиков, рассказал он. «В позапрошлом году, например, добросовестные управляющие компании делали перерасчет в пользу жителей. В домах ТСЖ были случаи, когда до 50 процентов за отопление было возвращено гражданам, то есть это действует в обе стороны», — поделился Крохин.

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Он обратил внимание, что если сумма платежа возросла в разы, решение о перерасчете можно оспорить. Для этого гражданину следует обратиться в управляющую организацию с просьбой подтвердить этот расчет. «Существуют температурные графики, есть ежемесячные, есть каждодневные, то есть надо потребовать, чтобы ознакомили с этим графиком, что действительно этот дом потребил это количество тепла. А потом это количества тепла делится на площадь помещения, и человек узнает, лишнее начислили или нет. Если ему откажут, он может пожаловаться в жилищную инспекцию или в прокуратуру», — рассказал Крохин.

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Екатерина Смирная
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