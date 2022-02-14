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Перевозка лежачего больного в ковше трактора в российском селе попала на видео

В Тверской области лежачего больного пришлось перевозить в ковше трактора

В Тверской области лежачего больного пришлось перевозить в ковше трактора. Видео с места опубликовано в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, как по заснеженной дороге движется трактор. Внутри ковша сельхозтехники находятся фельдшер и лежачий больной.

Такую необычную перевозку жителя села пришлось провести, поскольку машина скорой помощи застряла. Водитель нашел выход из ситуации и обратился к местному фермеру. Тот согласился вывести свой трактор и помочь спасти россиянина.

Региональная прокуратура начала проверку.

Ранее в Липецке врачей скорой помощи избили два пьяных россиянина. Мужчины напали после того, как один из них за рулем иномарки отказался пропускать машину скорой помощи.

Анна Щербакова
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