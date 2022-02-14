Перевозка лежачего больного в ковше трактора в российском селе попала на видео
В Тверской области лежачего больного пришлось перевозить в ковше трактора
В Тверской области лежачего больного пришлось перевозить в ковше трактора. Видео с места опубликовано в Telegram-канале Shot.
На кадрах видно, как по заснеженной дороге движется трактор. Внутри ковша сельхозтехники находятся фельдшер и лежачий больной.
Такую необычную перевозку жителя села пришлось провести, поскольку машина скорой помощи застряла. Водитель нашел выход из ситуации и обратился к местному фермеру. Тот согласился вывести свой трактор и помочь спасти россиянина.
Региональная прокуратура начала проверку.
Ранее в Липецке врачей скорой помощи избили два пьяных россиянина. Мужчины напали после того, как один из них за рулем иномарки отказался пропускать машину скорой помощи.