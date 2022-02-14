Песков назвал плюс работы с администрацией Байдена

Плюсом во взаимодействии с нынешней администрацией США является наличие определенных каналов для диалога. Такое преимущество назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Здесь, наверное, можно в позитив записать то, что как бы ни было тяжело в других направлениях, но все-таки есть определенные каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям», — сказал Песков.

При этом, считает он, отношения России и Америки «фактически лежат на полу». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что несколько лет назад с администрацией США вообще не было никаких контактов.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом обсудил историю отношений между Россией и США. Российский президент напомнил, что в годы холодной войны СССР и США были «стопроцентно противниками».