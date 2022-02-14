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Российского полицейского заподозрили в пытках электрошокером

В Тульской области полицейского подозревают в пытках подозреваемой электрошокером

Фото: Pixabay

Сотрудника полиции в Тульской области подозревают в применении электрошокера при допросе подозреваемой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.

Уточняется, что инцидент произошел в отделе полиции по Узловскому району. Обвинения выдвинула фигурантка уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса. По словам женщины, во время допроса сотрудник уголовного розыска применил электрошокер.

Как сообщил собеседник агентства, в настоящее время данный сотрудник полиции находится в розыске. Ведомство проводит служебную проверку на предмет превышения сотрудником должностных полномочий. В случае если информация о недозволенных методах дознания подтвердится, полицейский будет уволен, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что в США проводят расследование гибели задержанного в октябре 2021 года Джейсона Джонса, погибшего после применения электрошокера. Уточняется, что задержанный до выстрела облился санитайзером.

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Ксения Назарова
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