Глава Мюнхенской конференции заявил о попытках организовать участие России

Германия продолжит делать попытки, чтобы организовать участие официального представителя России в Мюнхенской конференции по безопасности. С таким заявлением на брифинге в Берлине выступил глава конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, передает РИА Новости.

«К сожалению…, по последней информации, российское правительство отказывается направить официальных представителей. Я продолжаю работать здесь со своей командой. В следующие дни мы предпримем все попытки», — заявил Ишингер. Он также отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Москву попытается привлечь Россию к участию в конференции.

Ранее изданию «Коммерсантъ» стало известно, что Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции из-за ограничений для обладателей не признанных Евросоюзом (ЕС) вакцин от COVID-19 и резких высказываний организаторов мероприятия.

9 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что у российских официальных лиц нет планов участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Президент России Владимир Путин также не планирует в этом году принимать участие в мероприятии.