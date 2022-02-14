Шольц заявил об очень серьезной угрозе миру в Европе

Международное сообщество наблюдает очень высокую угрозу миру в Европе в связи с возможным «нападением» России на Украину. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц по пути в Киев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы немецкого правительства.

«Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу наши переговоры по все еще очень серьезной ситуации на украинской границе. В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине. Мы срочно ожидаем сигналов о деэскалации из Москвы», — говорится в сообщении канцлера Германии.

Он также посулил Москве серьезные последствия в случае «вторжения на Украину». В этом вопросе Шольц выразил солидарность с другими странами-членами ЕС и НАТО.

14 февраля Шольц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, а на следующий день он отправится в Москву.

Ранее депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен назвала требование России о нерасширении Североатлантического альянса на восток понятным, а также призвала все страны, участвующие в разрешении кризиса вокруг Украины, учитывать не только свои интересы, но и других сторон.

