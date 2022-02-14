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Закон о новых отягчающих обстоятельствах для педофилов внесли в Госдуму

Депутаты ГД внесли проект об отягчающих обстоятельствах для проживающих с детьми педофилов

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о новых отягчающих обстоятельствах для педофилов, которые проживают с детьми или защищают их интересы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова заявила, что в России нужно полностью ограничить доступ в интернет для педофилов. Она напомнила, что в стране за последнее время на 6 процентов выросло количество таких преступлений. Кроме того, по ее словам, любому работодателю было бы полезно знать, что перед ним не педофил, чтобы понимать, можно ли нанять этого человека.

28 января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Оно грозит тем, кто повторно совершил преступление против половой неприкосновенности лица младше 18 лет, а также тем, кто совершил преступление впервые, но против нескольких детей.

Законопроект разработали депутаты «Единой России». Госдума приняла его в третьем чтении 18 января, Совет Федерации поддержал документ 26 января. Он предполагает внесение изменений в статьи Уголовного кодекса 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера».

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Юлия Ямпольская
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