Российский певец предостерег от цифрового рабства

Автор-исполнитель Сергей Трофимов, более известный под псевдонимом Трофим, в интервью Ura.ru заявил, что виртуальное общение может привести к цифровому рабству и разрушить человеческие связи.

Трофим отметил, что в последнее время люди все чаще стали взаимодействовать в интернете, поэтому в реальности сложно встретить близкого человека, с которым хотелось бы связать свою жизнь. Поэтому российский певец призвал отказаться от общения в сети, чтобы избежать цифрового рабства.

«Наше сознание оказалось не готово к научно-техническому прогрессу и нам нужно возвращаться обратно к гуманизму, к простым человеческим ценностям, иначе мы просто попадем в цифровое рабство, и от нас как от людей ничего не останется», — предостерег Трофим.

Музыкант добавил, что сущность человеческой любви заключается в непрерывной работе над отношениями. Он подчеркнул, что это чувство необходимо доказывать не ежедневно, ежечасно и ежеминутно, а каждый миг. «В это понятие входит и обожание, и поиски компромиссов, и ответственность за судьбу своего человека, и за свою судьбу. То есть это такая серьезная вещь», — заключил он.

Ранее россияне назвали главные правила для знакомств в интернете. Среди ключевых установок пользователи приложения для онлайн-знакомств посчитали отказ от поиска по типажам.