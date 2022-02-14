Зюганов прокомментировал возможное признание ДНР и ЛНР

Сейчас на Украине складывается тревожная ситуация, по этой причине принятие на заседании Госдумы любого из проектов по обращению о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет шагом вперед. Об этом заявил РИА Новости председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Политик отметил, что с такой инициативой члены КПРФ выступали много раз. По мнению Зюганова, из-за непростой обстановки на Украине голосование по возможному признанию ДНР и ЛНР нельзя откладывать.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что вопрос обращения к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР рассмотрят во вторник, 15 февраля, на основе рейтингового голосования.

На пленарном заседании будут рассмотрены два варианта постановления об обращении к главе государства. Первый проект — документ, который внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. Он предусматривает немедленное направление президенту сразу после возможного одобрения палатой.

Второй проект постановления, предложенный депутатами от фракции «Единая Россия», предусматривает направление документа сначала в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства.

По словам спикера Госдумы, примут вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов.

Ранее сообщалось, что депутаты от «Единой России» внесли в Государственную Думу проект постановления о направлении на консультацию в МИД проекта обращения о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Авторами проекта постановления выступили Артем Туров и Виктор Водолацкий.

