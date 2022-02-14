Песков оценил результативность переговоров по разоруженческой теме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости оценил результативность переговоров по разоруженческой теме, заявив, что она находится под вопросом.

«В плане разоруженческой тематики все не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом», — заявил представитель Кремля.

Ранее газета New York Times сообщила, что ответы США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности «открывают дверь» для возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и взаимных ограничений ядерных вооружений.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа 2020 года. США разорвали соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает обвинения.