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Песков оценил результативность переговоров по разоруженческой теме

Песков заявил, что результативность переговоров по разоруженческой теме под вопросом

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости оценил результативность переговоров по разоруженческой теме, заявив, что она находится под вопросом.

«В плане разоруженческой тематики все не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом», — заявил представитель Кремля.

Ранее газета New York Times сообщила, что ответы США и НАТО на предложения России о гарантиях безопасности «открывают дверь» для возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и взаимных ограничений ядерных вооружений.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа 2020 года. США разорвали соглашение от 1987 года якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва опровергает обвинения.

Марина Совина
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