Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Дороги предложили оцифровывать смартфоном

Porsche выпустит приложение для быстрого переноса дорог из реальности в игры

Кадр: Porsche

Porsche анонсировала выпуск приложения Virtual Roads, которое позволяет переносить автодороги в виртуальную реальность. Об этом сообщается на сайте компании.

Немецкий автопроизводитель будет работать совместно со швейцарским стартапом Way Ahead Technologies. Специалисты обеих фирм предложили использовать для быстрой оцифровки автодорог приложение для смартфона. Это позволит воссоздавать в виртуальной игре или автомобильном симуляторе точную копию реальной трассы.

«Цель Virtual Roads — дать водителям возможность быстро и легко выбирать любимые маршруты из реальной жизни для переноса в видеоигру», — говорится в описании проекта. В настоящий момент для оцифровки гоночных трасс разработчики игр используют сложную систему лазеров и специальное ПО, процесс может занимать месяцы. Совместная технология Porsche и Way Ahead Technologies предлагает переносить маршруты в виртуальную реальность со скоростью около восьми километров за час.

Материалы по теме:
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R. Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
12 июля
Танцор диско Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Танцор дискоПьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
10 апреля

Новое приложение с помощью искусственного интеллекта собирает данные с конкретной автодороги с помощью камеры смартфона, закрепленного на лобовом стекле машины. Технология позволяет точно передать данные каждой трассы — включая неровности дорожного покрытия и прочие особенности рельефа местности.

«У каждого водителя есть любимая трасса, это что-то очень личное. Именно топографические особенности делают маршрут особенно привлекательным, будь то уникальный горный перевал или впечатляющая прибрежная дорога», — отметил директор по маркетингу Porsche AG Роберт Адер. По словам Адера, новая технология позволит сохранять привычные маршруты в виртуальном пространстве в играх.

В начале года Sony раскрыла характеристики нового шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Аппарат будет иметь OLED-дисплей с поддержкой 4K HDR и полем обзора 110 градусов, частотой 90 или 120 герц, поддержку контроллеров PS VR2 Sense с адаптивными курками.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
РУСАДА представило новые подробности о допинг-пробе Валиевой
Житель Подмосковья спилил латунные шары для украшения могилы матери
Взрыв произошел в пятиэтажном доме в Подмосковье
Власти Италии рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над Украиной
Зеленский заявил о стремлении Киева к миру
Спецслужбы отчитались о ликвидации банды хакеров
Зеленский призвал покинувших Украину чиновников вернуться в течение суток
Тренеров Валиевой призвали пожизненно отстранить от спорта
В Госдуме объяснили русофобию особенностью звучания слова «Москва»
Решение суда о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» обжаловали
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.