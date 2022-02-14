Дороги предложили оцифровывать смартфоном

Porsche анонсировала выпуск приложения Virtual Roads, которое позволяет переносить автодороги в виртуальную реальность. Об этом сообщается на сайте компании.

Немецкий автопроизводитель будет работать совместно со швейцарским стартапом Way Ahead Technologies. Специалисты обеих фирм предложили использовать для быстрой оцифровки автодорог приложение для смартфона. Это позволит воссоздавать в виртуальной игре или автомобильном симуляторе точную копию реальной трассы.

«Цель Virtual Roads — дать водителям возможность быстро и легко выбирать любимые маршруты из реальной жизни для переноса в видеоигру», — говорится в описании проекта. В настоящий момент для оцифровки гоночных трасс разработчики игр используют сложную систему лазеров и специальное ПО, процесс может занимать месяцы. Совместная технология Porsche и Way Ahead Technologies предлагает переносить маршруты в виртуальную реальность со скоростью около восьми километров за час.

Новое приложение с помощью искусственного интеллекта собирает данные с конкретной автодороги с помощью камеры смартфона, закрепленного на лобовом стекле машины. Технология позволяет точно передать данные каждой трассы — включая неровности дорожного покрытия и прочие особенности рельефа местности.

«У каждого водителя есть любимая трасса, это что-то очень личное. Именно топографические особенности делают маршрут особенно привлекательным, будь то уникальный горный перевал или впечатляющая прибрежная дорога», — отметил директор по маркетингу Porsche AG Роберт Адер. По словам Адера, новая технология позволит сохранять привычные маршруты в виртуальном пространстве в играх.

В начале года Sony раскрыла характеристики нового шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Аппарат будет иметь OLED-дисплей с поддержкой 4K HDR и полем обзора 110 градусов, частотой 90 или 120 герц, поддержку контроллеров PS VR2 Sense с адаптивными курками.