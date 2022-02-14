СБУ призвала украинцев прекратить панику

Украина столкнулась с беспрецедентными попытками нагнетания паники и массовой дезинформации в информационном пространстве на фоне слухов о скором «вторжении» со стороны России. Сообщение об этом появилось на сайте Службы безопасности республики (СБУ).

Как уверяют спецслужбы, сведения о реальном положении дел в стране были сильно искажены, из-за чего в украинском обществе развилась тревога и подорвалось единство. Ведомство назвало эту ситуацию следствием информационной и гибридной войны со стороны России и призвало украинцев прекратить панику.

«Сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации», — говорится в сообщении.

Силовики указали, что на фоне вбросов и дезинформации контрразведка фиксирует рост числа кибератак на правительственные ресурсы, а также активизацию «ботоферм» и агентурных сетей иностранных спецслужб.

«Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину», — отмечается в публикации.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что украинские олигархи и бизнесмены стали покидать страну, пользуясь чартерными рейсами и частными самолетами. Лишь за воскресенье, 13 февраля, с Украины было совершено около 20 таких вылетов. Отмечается, что как минимум восемь богатейших бизнесменов, среди которых есть депутаты Рады, уехали из республики ранее.