В Госдуме предложили высылать письма о штрафах через «Госуслуги»

Депутаты от фракции ЛДПР в понедельник, 14 февраля, внесут в Госдуму законопроект, согласно которому постановления об административных правонарушениях, которые будут зафиксированы при помощи камер, нужно будет высылать россиянам на «Госуслуги» или другим электронным образом, если адресат не получил штраф в письме и оно вернулось отправителю. Текст и пояснительную записку предложил и опубликовал в своем Telegram-канале замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Статью 28.6 Кодекса России об административных правонарушениях предлагается дополнить нормой, согласно которой при возврате отправителю копии постановления на бумажном носителе, направленного по почте, информация об этом постановлении должна быть направлена в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Решение могут направить через портал госуслуг или с помощью других средств информационных технологий. При этом получение россиянином электронной версии постановления должно фиксироваться.

Предполагается, что нормы должны вступить в силу с 1 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что дорожные камеры фотовидеофиксации в России смогут автоматически выписывать штрафы за опасное вождение. Новый ГОСТ, который будет утвержден в 2022 году, готовят Росстандарт и МВД.