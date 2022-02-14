Врач рассказала о способах восстановиться после омикрон-штамма

Людям, которые перенесли омикрон-штамм коронавируса, в течение двух-трех недель стоит соблюдать режим сна 8-10 часов, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. О других способах восстановления специалист подробнее рассказала в беседе с Ura.ru.

Она пояснила, что переболевшим не стоит перегружать себя физическими нагрузками и работой.

Ярцева напомнила, что для омикрона характерна интоксикация, выраженная слабость и повышенная утомляемость.

Врач отметила, что перенесшим омикрон-штамм поможет восстановить силы обильное питье и правильное питание. По словам Ярцевой, спустя две-три недели человек восстанавливается и легко возвращается к привычному ритму.

Ранее главный врач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова подчеркивала, что восстановление после коронавируса является комплексным процессом и важно в этот период не подвергать организм перегрузкам.

Полноценный рацион играет одну из главных ролей в восстановлении, отметила специалист. В нем должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов и бобовых. Также хорошо, чтобы присутствовали растительные масла и орехи, которые являются источниками жирорастворимых витаминов.