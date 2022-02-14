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За убийство из-за долга в ломбарде суд Красноярска дал россиянину 12 лет колонии

Красноярский суд дал 12 лет колонии мужчине, который убил из-за долга в ломбарде

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Россиянину, который убил знакомого из-за долга в ломбарде, Красноярский суд дал 12 лет колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, помимо срока, суд обязал 37-летнего преступника выплатить один миллион рублей родственнику погибшего. Преступление произошло в 2014 году. У обвиняемого были долги перед ломбардом. В какой-то момент он решил ограбить своего знакомого водителя-экспедитора.

Когда тот подъехал на грузовом автомобиле для разгрузки товара, обвиняемый проследовал за ним в кузов грузовика и там 13 раз ударил ножом. Потом он взломал сейф и украл 197 тысяч рублей. Прокурор просил дать ему 13,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что неизвестные убили заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика в подъезде его дома. Преступник был вооружен ножом, на месте работаю следователи и криминалисты.

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Леонид Микуляк
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