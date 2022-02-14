В Германии раскрыли сроки снятия коронавирусных ограничений

Власти Германии планируют снять все ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, до 20 марта. Сроки отмены ограничений раскрывает Bild со ссылкой на проект соответствующего документа.

«К календарному началу весны 20 марта 2022 года должны быть постепенно сняты далеко идущие ограничения на социальную, культурную и экономическую жизнь», — сказано в документе. Отмечается, что проект будет рассмотрен на совещании канцлера ФРГ Олафа Шольца с региональными представителями, которое пройдет 16 февраля.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что пандемия COVID-19 еще далека от своего завершения. По ее мнению, в будущем будут возникать новые многочисленные варианты коронавирусной инфекции, вызывающие беспокойство.