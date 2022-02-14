Американская студентка пропала в Петербурге

Американка, приехавшая в Россию для обучения в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), не выходит на связь с 7 февраля, ее разыскивает полиция. Об этом сообщается на сайте вуза.

Уточняется, что гражданка США прибыла в Санкт-Петербург 28 января. Она должна была обучаться по дополнительной образовательной программе «Русский язык как иностранный. Основной курс» и 3 февраля лично пришла в вуз для заключения договора, однако с 7 февраля с ней не получается связаться.

«До настоящего времени Уэллс К. К. на связь с представителями СПбГУ не выходила, ее местонахождение неизвестно, в данной связи в правоохранительные органы направлено заявление на организацию розыска иностранного гражданина», — рассказали в СПбГУ.

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