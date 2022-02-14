Мужчина получил чек на триллион фунтов за отключение электричества

В Великобритании мужчине прислали чек на астрономическую сумму, после того, как он несколько дней просидел без света. Об этом сообщает LADbible.

Инцидент произошел в городе Хебден-Бридж, графство Уэст-Йоркшир, по которому в ноябре 2021 года пронесся циклон «Арвен». Из-за разбушевавшейся стихии местным жителям пришлось несколько дней обходиться без электричества. Позже местная энергетическая компания начала рассылать клиентам уведомления о компенсациях за отключение электричества.

Житель Хебден-Бриджа Гарет Хьюз выложил в Twitter фотографию чека, полученного от компании Northern Powergrid. Из документа следовало, что компания намеревается выплатить ему более двух триллионов фунтов стерлингов. «Спасибо за компенсацию за несколько дней без света. Однако прежде чем я пойду обналичивать чек, скажите, вы точно уверены, что потянете такую сумму?» — поинтересовался британец в сообщении.

Подписчики Хьюза тут же начали давать советы, как обойтись со свалившимся на него деньгами. Один из них посоветовал на час положить всю сумму в банк под три процента, чтобы получить почти восемь миллионов фунтов стерлингов прибыли (около 830 миллионов рублей).

Как выяснилось, такие же чеки получили еще 74 клиента Northern Powergrid. Ошибка произошла из-за того, что сотрудник, занимавшийся компенсациями, внес в строку суммы выплаты регистрационный номер счетчика. Компания уже принесла извинения и заверила, что в ближайшее время все пострадавшие от стихии получат исправленные чеки на компенсацию ущерба.

Ранее сообщалось, что в США женщина проснулась утром, и обнаружила, что должна банку 50 миллиардов долларов. Позже выяснилось, что приписанный ей гигантский долг — новый способ банка привлечь внимание клиента.