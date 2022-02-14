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Экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила отправили в колонию на два года

В Нижнем Тагиле осудили экс-главу ГИБДД, отпустившего лишенного прав сына вице-мэра

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле суд отправил экс-главу городского отдела ГИБДД Анатолия Чернова на два года в колонию-поселение по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом в понедельник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Также суд назначил наказание от девяти до десяти месяцев колонии-поселения другим фигурантам — его подчиненным Сергею Петухову, Денису Холстинину и Константину Бабушкину.

По данным следствия, Чернов дал указание отпустить задержанного за езду без прав Владимира Базилевича, сына вице-мэра Нижнего Тагила и депутата городской думы Игоря Базилевича. Ранее молодого человека лишили возможности управлять автомобилем за пьяное ДТП, в котором погиб его друг. После того, как в 2020 году сотрудники ФСБ узнали об инциденте, экс-сотрудники ГИБДД были уволены из органов внутренних дел. В ходе следствия Петухов, Холстинин и Бабушкин полностью признали свою вину и сказали, что «просто выполняли свою работу» и послушались начальника.

20 июля 2021 года сообщалось, что главу ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали по подозрению в коррупции и организации преступного сообщества.

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Елизавета Новикова
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