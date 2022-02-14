Тарасова отреагировала на отмену награждения командного турнира фигуристов на ОИ
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление Международного олимпийского комитета (МОК), решившего не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Играх 2022 года в Пекине. В беседе с NEWS.ru она высказала мнение, что единственным возможным ответом на отмену награждения могут быть новые победы российских спортсменов.
«Это еще раз подтверждает, то, что там [в МОК] сидят не люди, а звери какие-то», — заявила собеседница издания, добавив, что ответить на принятое решение можно только новыми победами.
«Мы можем только все это выигрывать, и все. Это единственная вещь», — отметила она.
Ранее в понедельник, 14 февраля, об отказе вручать медали победителям командного турнира заявил Международный олимпийский комитет (МОК).
Представители комитета заявили, что решение было принято в интересах всех спортсменов, так как невиновность россиянки Камилы Валиевой, участвовавшей в командном турнире, до сих пор полностью не доказана. По этой же причине организаторы Олимпиады откажутся от проведения церемонии награждения в личном турнире, если Валиева попадет в тройку призеров.