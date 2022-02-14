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Спорт

Тарасова отреагировала на отмену награждения командного турнира фигуристов на ОИ

Тарасова заявила, что решение МОК подтвердило, что там «сидят не люди, а звери какие-то»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление Международного олимпийского комитета (МОК), решившего не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Играх 2022 года в Пекине. В беседе с NEWS.ru она высказала мнение, что единственным возможным ответом на отмену награждения могут быть новые победы российских спортсменов.

«Это еще раз подтверждает, то, что там [в МОК] сидят не люди, а звери какие-то», — заявила собеседница издания, добавив, что ответить на принятое решение можно только новыми победами.

«Мы можем только все это выигрывать, и все. Это единственная вещь», — отметила она.

Ранее в понедельник, 14 февраля, об отказе вручать медали победителям командного турнира заявил Международный олимпийский комитет (МОК).

Представители комитета заявили, что решение было принято в интересах всех спортсменов, так как невиновность россиянки Камилы Валиевой, участвовавшей в командном турнире, до сих пор полностью не доказана. По этой же причине организаторы Олимпиады откажутся от проведения церемонии награждения в личном турнире, если Валиева попадет в тройку призеров.

Варвара Кошечкина
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