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Град из сотни пожелтевших зубов обрушился на мужчину во время ремонта

Мужчина обнаружил сотни человеческих зубов во время ремонта магазина

Фото: страница Forgotten New Hampshire на Facebook

В Нью-Хэмпшире, США, мужчина снимал старый потолок во время ремонта магазина и обнаружил сотни пожелтевших человеческих зубов. Об этом в группе в Facebook, посвященной штату, написал пользователь по имени Байрон Карр.

По словам мужчины, инцидент произошел в магазине, который был построен в 1960-х годах. Один из его сотрудников разбирал витрину и потолок и в какой-то момент на него упало несколько зубов. «Святые угодники», — воскликнул он и спустился с лестницы с пятью желтыми зубами в ладони.

Он вернулся к работе и вскоре на него обрушился град из нескольких сотен зубов. Начальник автора поста рассказал, что в 1950-х на месте магазина располагался кабинет дантиста и, скорее всего, они столкнулись с его наследием.

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Карр отметил, что один из зубов мог принадлежать ему, поскольку он ходил к врачу в этот кабинет. Он добавил, что дантист был похож на кинорежиссера Альфреда Хичкока, а атмосфера во время приема была крайне тревожной.

Мужчины предположили, что зубы могли оставаться в щели в полу, когда врач подметал пол кабинета после рабочего дня.

Ранее сообщалось, что недалеко от города Озуэстри в британском графстве Шорпшир нашли так называемую ведьмину бутылку с человеческим зубом, волосами и мочой. Ведьмины бутылки использовались в Великобритании и США в качестве оберегов как минимум с начала XVII века.

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Евгения Черкасова
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