В Туркмении началась избирательная кампания

В Туркмении с понедельника, 14 февраля, началась избирательная кампания по выборам президента, ее первым этапом станет выдвижение кандидатов. Об этом сообщает РИА Новости.

По закону выдвинуть кандидата могут политические партии или группы граждан. В последнем случае необходимо собрать минимум десять тысяч подписей избирателей. В стране существуют три партии: Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Главой государства может быть избран гражданин Туркмении не моложе сорока лет, родившийся в стране и постоянно проживающий и работающий в ней последние 15 лет. Он избирается на семь лет.

Ранее действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет дать дорогу к государственному управлению молодым руководителям. ЦИК назначил внеочередные выборы 12 марта.