Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Туркмении началась избирательная кампания

В Туркмении с 14 февраля началась избирательная кампания по выборам президента

Фото: Marat Gurt / Reuters

В Туркмении с понедельника, 14 февраля, началась избирательная кампания по выборам президента, ее первым этапом станет выдвижение кандидатов. Об этом сообщает РИА Новости.

По закону выдвинуть кандидата могут политические партии или группы граждан. В последнем случае необходимо собрать минимум десять тысяч подписей избирателей. В стране существуют три партии: Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Главой государства может быть избран гражданин Туркмении не моложе сорока лет, родившийся в стране и постоянно проживающий и работающий в ней последние 15 лет. Он избирается на семь лет.

Ранее действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет дать дорогу к государственному управлению молодым руководителям. ЦИК назначил внеочередные выборы 12 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
CAS вынес решение по делу Валиевой
Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на курортах ОАЭ весной
МИД Японии объявил об эвакуации сотрудников посольства на Украине
Российский певец предостерег от цифрового рабства
В отношении бывшего главы ГИБДД Приморья возбудили уголовное дело по взяткам
Песков назвал плюс работы с администрацией Байдена
CAS объяснил решение по делу Валиевой
Windows 11 снова сломала принтеры
В Туркмении началась избирательная кампания
Женщина наняла телохранителя для защиты от жестокого мужа и вышла за него замуж
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.