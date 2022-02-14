Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц заявил об отсутствии вопроса о членстве Украины в альянсах на повестке дня

Канцлер Германии Шольц: вопрос о членстве Украины в альянсах не стоит на повестке дня
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вопрос о членстве Украине в каких бы то ни было альянсах на данный момент не стоит на повестке дня. Об отсутствии этой темы в актуальной повестке заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Шольц назвал странным тот факт, что Москва делает вопрос вступления Киева в НАТО предметом серьезной внешнеполитической проблемы. Канцлер также подчеркнул, что территориальная целостность Украины остается приоритетом для Берлина.

Ранее Шольц указал, что Германия продолжает поддерживать Киев и решительно стоит на его стороне. Он добавил, что ни одна страна мира не проявила такой солидарности к Украине, как Германия. По словам немецкого канцлера, поддержка Берлина сделала Украину более сильной и независимой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Зеленский дал сутки на возвращение в страну уехавшим с Украины депутатам
Политолог назвал встречу Путина с Лавровым сигналом россиянам
Экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила отправили в колонию на два года
Названы регионы России для выгодной покупки квартир
В России начали резку металла для новых подводных лодок
Звезда сериала «День рождения Буржуя» начал гавкать и раздеваться
Россиян захотели защитить от помогающих следователям адвокатов
Зеленский рассказал о попытках заставить Украину отказаться от НАТО
Зеленский рассказал о приговоре для украинских олигархов
Модель попыталась спасти волосы от выпадения и полностью облысела
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.