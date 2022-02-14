Шольц заявил об отсутствии вопроса о членстве Украины в альянсах на повестке дня

Вопрос о членстве Украине в каких бы то ни было альянсах на данный момент не стоит на повестке дня. Об отсутствии этой темы в актуальной повестке заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Шольц назвал странным тот факт, что Москва делает вопрос вступления Киева в НАТО предметом серьезной внешнеполитической проблемы. Канцлер также подчеркнул, что территориальная целостность Украины остается приоритетом для Берлина.

Ранее Шольц указал, что Германия продолжает поддерживать Киев и решительно стоит на его стороне. Он добавил, что ни одна страна мира не проявила такой солидарности к Украине, как Германия. По словам немецкого канцлера, поддержка Берлина сделала Украину более сильной и независимой.