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СКР подтвердил информацию о взятке в 18 миллионов рублей в Самаре

В СКР подтвердили расследование дела о даче взятки в 18 миллионов рублей в Самаре

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили, что расследуют дело о даче взятки в 18 миллионов рублей сотрудникам правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в управлении СКР по Самарской области.

12 февраля сообщалось, что в Самаре в ходе спецоперации регионального управления ФСБ при попытке передачи взятки задержали троих россиян. Среди них, по данным СМИ, был сын заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова. Вместе с подельниками он якобы передал деньги за покровительство нефтебазе. Позже его арестовали на два месяца.

Депутат Александр Хинштейн уточнил, что сумма в размере 18 миллионов рублей передавалась за общее покровительство офицеру ФСБ, который в рамках оперативного эксперимента изобразил коррумпированного сотрудника. Задержанные также пообещали ежемесячно платить ему по пять миллионов рублей.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте остальных подозреваемых.

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Елизавета Новикова
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