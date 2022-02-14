Зеленский приготовился обратиться к нации

Президент Украины Владимир Зеленский готовится обратиться к нации вечером 14 февраля. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «РБК-Украина».

По данным издания, обращение главы государства будут транслировать основные телеканалы страны. О чем именно украинский лидер планирует говорить в своем обращении, не раскрывается.

В последний раз Зеленский обращался к соотечественникам 25 января, перед встречей нормандских советников в Париже. Тогда он понадеялся на прогресс в мирном урегулировании в Донбассе и высказался об эвакуации иностранных дипломатов, заявив, что выезд сотрудников диппредставительства некоторых государств является «тонкостями сложной дипломатической игры».