100-летняя женщина раскрыла неожиданный секрет долголетия

В Австралии 100-летняя женщина отпраздновала юбилей и поделилась неожиданным секретом своего долголетия. Об этом сообщает Australian Seniors News.

Джойс Марл из города Рокгемптон, штат Квинсленд, отметила знаменательную дату 13 февраля 2022 года. За свою долгую жизнь австралийка успела поработать в Департаменте налогообложения Квинсленда в Брисбене, волонтерской организации помощи ветеранам и преподавателем в родной школе.

Марл с детства любила активный образ жизни: походы, танцы, игру в теннис и боулинг, однако секретом своего долголетия женщина назвала спокойное отношения к любым жизненным коллизиям. Она советует не хранить в сердце обид и жить одним днем. «Не беспокойтесь о том, что может и не случиться», — раскрыла свое кредо женщина.

Главной своей ценностью пенсионерка назвала троих детей, троих внуков и шестерых правнуков, которые всегда поддерживают ее.

Ранее жительница ЮАР, которой, как считается, в 2021 году исполнилось 118 лет, также раскрыла секрет своего долголетия. Женщина считает, что прожила так долго, потому что каждый день ест особый продукт.