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Первый российский губернатор поддержал обращение о признании ДНР и ЛНР

Глава Крыма Аксенов поддержал обращение к президенту РФ Путину о признании ДНР и ЛНР

Фото: Пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал постановление Госдумы об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аксенов оказался первым российским губернатором, поддержавшим постановление Думы. Он объяснил, что в Донбассе живут люди, считающие Россию своей родиной. «Народ Донбасса высказал свою волю еще в 2014 году, он с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира, быть собой. Надо защитить жителей народных республик от геноцида, от агрессии бандеровского режима и его западных хозяев», — добавил политик.

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В заключение он выразил уверенность в том, что решение Госдумы поможет остановить кровопролитие и страдания людей.

Голосование за принятие постановления об обращении к Путину по поводу признания ДНР и ЛНР состоялось в Госдуме ранее 15 февраля. За проект постановления проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.

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Варвара Кошечкина
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