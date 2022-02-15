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Вирусологи спрогнозировали продолжительность пятой волны коронавируса в России

Вирусолог Альтштейн заявил, что пятая волна COVID-19 в России может продлиться до апреля

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пятая волна коронавируса в России, связанная с распространением омикрон-штамма, может продлиться до апреля. Такую эпидемиологическую обстановку спрогнозировал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Также мнением о продолжительности пятой волны поделился молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев, сообщает Ura.ru.

«Вот сегодня 180 тысяч заболевших. Может и опять подскочить немножко, но это мы уже на пике и выше уже не пойдет. А спускаться будем, конечно, постепенно, медленно. Это и остаток февраля, март, и в апреле, возможно, будет падение этого пика», — сказал Альтштейн.

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Молекулярный биолог Скулачев считает, что пятая волна коронавируса пройдет быстрее и продлится еще месяц. Необходимо наблюдать за эпидемиологической ситуацией в регионах, так как заболеваемость COVID-19 в них не поднимается одновременно, подчеркнул он.

По словам молекулярного биолога, в других странах из-за омикрон-штамма произошел резкий подъем заболеваемости, после чего последовало долгое падение.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов оценил возможность появления новых волн коронавируса. По его словам, пятая волна вполне может оказаться не последней, так как изменчивость вируса далеко не исчерпана.

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Анастасия Шейкина
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