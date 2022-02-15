Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Хакер раскрыл схему финансирования антиковидных протестов в Канаде из-за рубежа

Анонимный хакер выявил 90 тысяч жертвователей протестующим против ограничений в Канаде

Фото: Lars Hagberg / Reuters

Анонимный канадский хакер выявил более 90 тысяч зарубежных жертвователей протестующим против антиковидных ограничений в Канаде и заявил об иностранном спонсировании «экстремизма» в его стране. Об этом пишет The Guardian.

Материалы по теме:
Никаких больше масок. Страны Европы снимают ограничения, несмотря на рекордную заболеваемость COVID-19
Никаких больше масок.Страны Европы снимают ограничения, несмотря на рекордную заболеваемость COVID-19
1 февраля
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики. Кто может стать новым президентом Франции?
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики.Кто может стать новым президентом Франции?
7 февраля

Из 92 844 раскрытых пожертвований «51 666 (56 процентов) поступили из США, 36 202 (29 процентов) поступили от канадцев и 1 831 (2 процента) — из Великобритании». Из Соединенных Штатов противникам мер премьер-министра Канады Джастина Трюдо пришло 3,62 миллиона долларов США, а канадцы смогли предоставить 4,31 миллиона долларов.

«Вы видите огромную сумму денег, которая поступает даже не из Канады — это ясно как день», — сказал хакер, принадлежащий к группе Anonymous. Он назвал схему финансирования протестов «экстремизмом в американском стиле». По его информации, весомая часть американских почтовых адресов, с помощью которых осуществлялись пожертвования, были с доменом .gov.

В их число входили почтовые адреса Минюста США, Министерства внутренней безопасности, NASA, Федерального бюро тюрем и государственной транспортной корпорации. Хакер пригрозил, что спонсоры «экстремизма» больше не смогут спокойно заниматься своим делом, потому что за ними будут следить и охотиться он и другие «хактивисты».

8 февраля канадцы, устроившие акцию протеста против ковид-ограничений, перекрыли мост Амбассадор между США и Канадой. Мост Амбассадор, соединяющий города Уинсор в канадской провинции Онтарио и Детройт (штат Мичиган, США), представляет из себя самый загруженный сухопутный пограничный переход между США и Канадой. Также это основной маршрут для грузовых автомобилей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
В строящемся российском санатории нашли мертвых рабочих
Защита Валиевой оценила версию члена МОК об источнике допинга у фигуристки
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Канцлер ФРГ ушел от ответа на вопрос о санкциях против «Северного потока-2»
Раскрыто оружие Канады для Украины
Шойгу встретился с президентом Сирии
Европейский город нашел новый способ борьбы с шумом
В России ответили на призыв Трасс об отводе войск от границы с Украиной
Жена ведущего Первого канала рассказала о его состоянии после инсульта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.