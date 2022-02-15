Хакер раскрыл схему финансирования антиковидных протестов в Канаде из-за рубежа

Анонимный канадский хакер выявил более 90 тысяч зарубежных жертвователей протестующим против антиковидных ограничений в Канаде и заявил об иностранном спонсировании «экстремизма» в его стране. Об этом пишет The Guardian.

Из 92 844 раскрытых пожертвований «51 666 (56 процентов) поступили из США, 36 202 (29 процентов) поступили от канадцев и 1 831 (2 процента) — из Великобритании». Из Соединенных Штатов противникам мер премьер-министра Канады Джастина Трюдо пришло 3,62 миллиона долларов США, а канадцы смогли предоставить 4,31 миллиона долларов.

«Вы видите огромную сумму денег, которая поступает даже не из Канады — это ясно как день», — сказал хакер, принадлежащий к группе Anonymous. Он назвал схему финансирования протестов «экстремизмом в американском стиле». По его информации, весомая часть американских почтовых адресов, с помощью которых осуществлялись пожертвования, были с доменом .gov.

В их число входили почтовые адреса Минюста США, Министерства внутренней безопасности, NASA, Федерального бюро тюрем и государственной транспортной корпорации. Хакер пригрозил, что спонсоры «экстремизма» больше не смогут спокойно заниматься своим делом, потому что за ними будут следить и охотиться он и другие «хактивисты».

8 февраля канадцы, устроившие акцию протеста против ковид-ограничений, перекрыли мост Амбассадор между США и Канадой. Мост Амбассадор, соединяющий города Уинсор в канадской провинции Онтарио и Детройт (штат Мичиган, США), представляет из себя самый загруженный сухопутный пограничный переход между США и Канадой. Также это основной маршрут для грузовых автомобилей.