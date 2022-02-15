Премьер Австралии призвал Китай осудить Россию из-за Украины

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал власти Китая осудить российские «угрозы» Киеву. Об этом сообщает South China Morning Post.

Политик потребовал от Пекина разрешить соответствующий ответ России через Организацию Объединенных Наций и «не сопротивляться этому» при помощи членства в Совете Безопасности ООН.

«Я отмечаю, что китайское правительство вместе с российским правительством объединились в этом вопросе, и что китайское правительство не осудило то, что происходит на Украине», — заявил Моррисон, выразив обеспокоенность из-за «налаживании более тесных отношений» между Россией и КНР на фоне якобы готовящегося вторжения.

Моррисон подверг критике китайские власти на фоне стремительно ухудшающихся отношений между Пекином и Канберрой. В декабре Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР. А в сентябре вместе с США и Великобританией организовала оборонное партнерство AUKUS, ключевой целью которого является защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе, а также противодействие усилению Китая в военной и технологической сфере.